Червиченко назвал место, которое нужно занять «Спартаку», чтобы Станкович остался

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко оценил работу главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
– «Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Не ошибка ли приглашение Станковича на пост главного тренера?
– Пока все складывается так, что ошибка.
– 2 ноября «Спартак» сыграет с ЦСКА. Если красно-белые проиграют, то могут ли уволить Станковича?
– Не все так быстро. Думаю, что агенты Станковича выбили ему хороший контракт с большими отступными. Считаю, что до конца сезона домучаются, а там видно будет. Если будет шестое место или ниже, то могут уволить. Если хотя бы до четвертого доползет, то могут и оставить.
– Как считаете, «Спартаку» уже можно забыть про медали по итогам сезона?
– Только, если деревянные.
- Станкович стал главным тренером «Спартака» летом.
- Команда занимает шестое место в РПЛ с 19 очками после 12 туров. Отставание от четвертого места составляет 4 очка, от третьего – 8.