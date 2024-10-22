Червиченко назвал место, которое нужно занять «Спартаку», чтобы Станкович остался

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко оценил работу главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

– «Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Не ошибка ли приглашение Станковича на пост главного тренера?

– Пока все складывается так, что ошибка.

– 2 ноября «Спартак» сыграет с ЦСКА. Если красно-белые проиграют, то могут ли уволить Станковича?

– Не все так быстро. Думаю, что агенты Станковича выбили ему хороший контракт с большими отступными. Считаю, что до конца сезона домучаются, а там видно будет. Если будет шестое место или ниже, то могут уволить. Если хотя бы до четвертого доползет, то могут и оставить.

– Как считаете, «Спартаку» уже можно забыть про медали по итогам сезона?

– Только, если деревянные.