Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Червиченко назвал место, которое нужно занять «Спартаку», чтобы Станкович остался

    Червиченко назвал место, которое нужно занять «Спартаку», чтобы Станкович остался

    Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко оценил работу главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

    – «Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Не ошибка ли приглашение Станковича на пост главного тренера?

    – Пока все складывается так, что ошибка.

    – 2 ноября «Спартак» сыграет с ЦСКА. Если красно-белые проиграют, то могут ли уволить Станковича?

    – Не все так быстро. Думаю, что агенты Станковича выбили ему хороший контракт с большими отступными. Считаю, что до конца сезона домучаются, а там видно будет. Если будет шестое место или ниже, то могут уволить. Если хотя бы до четвертого доползет, то могут и оставить.

    – Как считаете, «Спартаку» уже можно забыть про медали по итогам сезона?

    – Только, если деревянные.

    • Станкович стал главным тренером «Спартака» летом.
    • Команда занимает шестое место в РПЛ с 19 очками после 12 туров. Отставание от четвертого места составляет 4 очка, от третьего – 8.

    Новости по теме
    Червиченко поделился мнением о «Краснодаре» 2
    Червиченко – о молодых игроках «Локо»: «Видимо, улетели в космос» 3
    Реакция Червиченко на 0:3 «Спартака» от «Краснодара» 15
    Источник: «Спорт день за днём»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:49
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ilich55
    1729585475
    С такой игрой, как с быками хрякам и про деревянные можно забыть.
    Ответить
    NewLife
    1729587165
    А Шпината уволят, если синит не станет чемпионом ?
    Ответить
    Интерес
    1729588120
    За одну победу над ЦСКА простят всё и будут(как сейчас) вспоминать лет ...дцать,так что будет ,возможно,битва...или распишут "по-землячески" спасительную для репутации сторон боевую ничью.
    Ответить
    fakeid
    1729588353
    после прочтения стало очень стыдно за спартаг)
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 