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    • Губернатор сообщил, что Осинькина не уволят из «Крыльев Советов» до конца сезона

    Губернатор сообщил, что Осинькина не уволят из «Крыльев Советов» до конца сезона

    Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, дал понять, что главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина не уволят по ходу сезона.

    «Встреча с Осинькиным? Задача была не приободрить, а поставить точку в некоторых слухах. У нас тренерский штаб работает и будет работать в течение сезона.

    Мы вместе определили цели, они достаточно конкретные, мы их зафиксировали. Это не только место в чемпионате, но и качество игры. Будем смотреть, как эти цели выполняются», – сказал Федорищев.

    • Самарцы идут в РПЛ 9-ми.
    • Следующий соперник – «Краснодар».
    • Осинькин в клубе с 2020 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1729576611
    до конца сезона не протянет, если будет выпускать таких придурков как рассказов, который тупо украл у своей команды победу. думаю, после игры его в раздевалке издили палками.
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