Канчельскис усомнился в уровне Станковича

Андрей Канчельскис высказался об игре и результатах «Спартака» при Деяне Станковиче.
«Спартак» снова расстраивает своих болельщиков. Из года в год повторятся одна и та же история. Сейчас вроде неплохо начали, но когда эмоции после прихода нового тренера чуть утихли, результат сразу пропал.
В самом Станковиче нет ничего выдающегося – обычный тренер. Не назову ни одну его сильную сторону», – заявил Канчельскис.
- «Спартак» набрал 19 очков в 12 турах РПЛ.
- Команда идет на 6-м месте в лиге и отстает от лидера на 11 баллов.
- В чемпионате у москвичей только 1 победа в 5 последних матчах.