Канчельскис усомнился в уровне Станковича

Андрей Канчельскис высказался об игре и результатах «Спартака» при Деяне Станковиче.

«Спартак» снова расстраивает своих болельщиков. Из года в год повторятся одна и та же история. Сейчас вроде неплохо начали, но когда эмоции после прихода нового тренера чуть утихли, результат сразу пропал.

В самом Станковиче нет ничего выдающегося – обычный тренер. Не назову ни одну его сильную сторону», – заявил Канчельскис.