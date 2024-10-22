Реакция Мостового на приглашение пройти стажировку в испанском клубе

Александр Мостовой прокомментировал возможную тренерскую стажировку в «Алавесе».
Спортивный директор испанского клуба Серхио Фернандес заявил о готовности пригласить Мостового, который выступал за эту команду в 2005 году.
«Спокойно отношусь к предложению «Алавеса». Есть много открытых команд, которые спокойно примут.
Если я сейчас приеду в Испанию и скажу, что мне нужна стажировка – ни один клуб не откажет.
Плохо, когда отказывают и что-то придумывают. «Алавесу» спасибо за предложение! Рассмотрим», – сказал Мостовой.
- Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью экс-футболиста.
- 3 октября Мостовой попал в больницу, где ему предстояла операция по удалению камней в почках. 15 октября его выписали из больницы.