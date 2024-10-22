Реакция Мостового на приглашение пройти стажировку в испанском клубе

Александр Мостовой прокомментировал возможную тренерскую стажировку в «Алавесе».

Спортивный директор испанского клуба Серхио Фернандес заявил о готовности пригласить Мостового, который выступал за эту команду в 2005 году.

«Спокойно отношусь к предложению «Алавеса». Есть много открытых команд, которые спокойно примут.

Если я сейчас приеду в Испанию и скажу, что мне нужна стажировка – ни один клуб не откажет.

Плохо, когда отказывают и что-то придумывают. «Алавесу» спасибо за предложение! Рассмотрим», – сказал Мостовой.