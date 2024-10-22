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    • Реакция Мостового на приглашение пройти стажировку в испанском клубе

    Реакция Мостового на приглашение пройти стажировку в испанском клубе

    Александр Мостовой прокомментировал возможную тренерскую стажировку в «Алавесе».

    Спортивный директор испанского клуба Серхио Фернандес заявил о готовности пригласить Мостового, который выступал за эту команду в 2005 году.

    «Спокойно отношусь к предложению «Алавеса». Есть много открытых команд, которые спокойно примут.

    Если я сейчас приеду в Испанию и скажу, что мне нужна стажировка – ни один клуб не откажет.

    Плохо, когда отказывают и что-то придумывают. «Алавесу» спасибо за предложение! Рассмотрим», – сказал Мостовой.

    • Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью экс-футболиста.
    • 3 октября Мостовой попал в больницу, где ему предстояла операция по удалению камней в почках. 15 октября его выписали из больницы.

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    Источник: «Чемпионат»

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