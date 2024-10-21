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    • Финалист Кубка УЕФА 2001 года пригласил Мостового на стажировку

    Финалист Кубка УЕФА 2001 года пригласил Мостового на стажировку

    Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес выразил готовность принять Александра Мостового на стажировку.

    • Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью экс-футболиста.
    • 3 октября Мостовой попал в больницу, где ему предстояла операция по удалению камней в почках. 15 октября его выписали из больницы.

    «Мы готовы пригласить Александра Мостового на стажировку в наш клуб. Не будет проблемой, чтобы он приехал к нам, проанализировал методику тренировок нашей главной команды и академии», – сказал Фернандес.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    DOCTOR PENALTY
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    vvv123
    1729518650
    Из наших так никто и не взял?
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