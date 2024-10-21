Финалист Кубка УЕФА 2001 года пригласил Мостового на стажировку

Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес выразил готовность принять Александра Мостового на стажировку.

Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью экс-футболиста.

3 октября Мостовой попал в больницу, где ему предстояла операция по удалению камней в почках. 15 октября его выписали из больницы.

«Мы готовы пригласить Александра Мостового на стажировку в наш клуб. Не будет проблемой, чтобы он приехал к нам, проанализировал методику тренировок нашей главной команды и академии», – сказал Фернандес.