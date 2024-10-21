«Акрон» озвучил диагноз травмированного Дзюбы

Появилась новая информация о травме форварда «Акрона» Артема Дзюбы.
«Дзюба получил микроповреждение задней поверхности бедра.
Нападающий в данный момент проходит период активного восстановления под наблюдением медицинского штаба.
Надеемся, что в ближайшее время Артeм вернeтся в общую группу», – сообщила пресс-служба тольяттинского клуба.
- В этом сезоне в активе Дзюбы 1 гол и 3 ассиста в 6 играх.
- Он травмировался в начале матча с «Зенитом» (0:5) в пятницу.
- Футболиста заменили уже на 9-й минуте.