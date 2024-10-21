«Акрон» озвучил диагноз травмированного Дзюбы

Появилась новая информация о травме форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

«Дзюба получил микроповреждение задней поверхности бедра.

Нападающий в данный момент проходит период активного восстановления под наблюдением медицинского штаба.

Надеемся, что в ближайшее время Артeм вернeтся в общую группу», – сообщила пресс-служба тольяттинского клуба.

В этом сезоне в активе Дзюбы 1 гол и 3 ассиста в 6 играх.

Он травмировался в начале матча с «Зенитом» (0:5) в пятницу.

Футболиста заменили уже на 9-й минуте.

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