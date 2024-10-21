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    Семшов оценил перспективы «Спартака» в этом сезоне

    Игорь Семшов высказался об игре и результатах «Спартака».

    «У «Спартака» начинает вырисовываться непонятный состав. Я считаю, что некоторые футболисты в основном составе красно-белых – не уровень борьбы за медали.

    К сожалению, они выходят и играют, от этого мы и видим, что «Спартак» на шестом месте. О золотых медалях не стоит уже говорить, дай бог, чтобы команда смогла побороться за тройку.

    Игры тоже никакой. Да, мог забить Рябчук, Бонгонда тоже мог придать матчу интересный мотив в концовке, но «Краснодар» более качественно действовал в центре поля», – сказал Семшов.

    • «Спартак» набрал 19 очков в 12 турах РПЛ.
    • Команда идет на 6-м месте в лиге и отстает от лидера на 11 баллов.
    • В чемпионате у москвичей только 1 победа в 5 последних матчах.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии (1)
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    Конопляных дел мастер
    1729538657
    Слабый клубик. Его уровень бодаться с середняками и выигрывать у слабейших.
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