Семшов оценил перспективы «Спартака» в этом сезоне

Игорь Семшов высказался об игре и результатах «Спартака».

«У «Спартака» начинает вырисовываться непонятный состав. Я считаю, что некоторые футболисты в основном составе красно-белых – не уровень борьбы за медали.

К сожалению, они выходят и играют, от этого мы и видим, что «Спартак» на шестом месте. О золотых медалях не стоит уже говорить, дай бог, чтобы команда смогла побороться за тройку.

Игры тоже никакой. Да, мог забить Рябчук, Бонгонда тоже мог придать матчу интересный мотив в концовке, но «Краснодар» более качественно действовал в центре поля», – сказал Семшов.