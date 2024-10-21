Реакция Мостового на натурализацию Дугласа Сантоса

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о натурализации зенитовца Дугласа Сантоса.

«Я всегда говорил, что паспорта в футбол не играют. Сантос – один из лучших футболистов РПЛ на протяжении многих лет.

Каждый вправе выбирать себе то или иное гражданство, не вижу никаких проблем. Жизнь у всех одна, и каждый делает то, что считает нужным», – сказал Мостовой.