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    Реакция Мостового на натурализацию Дугласа Сантоса

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о натурализации зенитовца Дугласа Сантоса.

    «Я всегда говорил, что паспорта в футбол не играют. Сантос – один из лучших футболистов РПЛ на протяжении многих лет.

    Каждый вправе выбирать себе то или иное гражданство, не вижу никаких проблем. Жизнь у всех одна, и каждый делает то, что считает нужным», – сказал Мостовой.

    • «Зенит» купил Дугласа Сантоса у «Гамбурга» в 2019 году за 14 миллионов евро.
    • Бразилец провел 198 матчей за «Зенит», забил 7 голов и сделал 33 ассиста.
    • Дуглас играл на олимпийскую сборную Бразилии.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    Айболид
    1729528447
    Слушай народ , что царь русский говорит !
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    FWSPM
    1729529261
    Семак берегись там походу опасный конкурент нарисовался...трубку не бери будет на стажировку просится
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