Талалаев – о стажировке Мостового в «Балтике»: «Не знаю, устроит ли Александра уровень команды и нашего штаба»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалалев высказался о возможной стажировке Александра Мостового.

Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью экс-футболиста.

3 октября Мостовой попал в больницу, где ему предстояла операция по удалению камней в почках. 15 октября его выписали из больницы.

Александр дважды брал чемпионат СССР со «Спартаком».

«Готов ли принять Александра Мостового в качестве стажировки? Безусловно! Это большой специалист, он бы поделился своим опытом, если бы ему это было интересно.

Я всегда за. Тренеры, которые учатся на лицензию Pro, довольно-таки часто находятся у нас на стажировке.

Не знаю, устроит ли уровень «Балтики» и нашего тренерского штаба Александра Мостового. Но никаких вопросов я не вижу», – сказал Талалаев.