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    Заявление «Зенита» о натурализации Дугласа Сантоса

    «Зенит» опубликовал заявление о натурализации Дугласа Сантоса.

    «Дуглас Сантос принят в гражданство Российской Федерации. Указ под номером 900 от 21 октября 2024 года подписал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

    Игрок перестанет считаться легионером после получения разъяснений от ФИФА.

    «Зенит» поздравляет капитана с новым статусом и оказанной ему большой честью стать гражданином нашей страны и желает продолжения победных традиций в лучшем городе мира!» – написали петербуржцы.

    • «Зенит» купил Дугласа Сантоса у «Гамбурга» в 2019 году за 14 миллионов евро.
    • Бразилец провел 198 матчей за «Зенит», забил 7 голов и сделал 33 ассиста.
    • Дуглас сможет играть за сборную России.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Комментарии (8)
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    Серый212918
    1729518410
    Бразильский паспорт поди в клочья порвал?
    Ответить
    vvv123
    1729518566
    Ну а чё, заслужил мужик. 6 чемпионств - не хухры-мухры!
    Ответить
    fakeid
    1729518802
    хряки щас извизжатся по поводу сантоса. тарасофский ари, конский фернандес, жд-гилерме — это другое, да)
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1729518903
    Ну вот, теперь будет кому сопроводить в сборную разгильдяя Глушенкова. ) ""
    Ответить
    Айболид
    1729518957
    Енто кому тут указ президента РФ - не указ ? Крючкохвостым квадроберам ?
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1729519396
    Заслужил капитан. Самый стабильной игрок Зенита. Не понижает планку высококлассного игрока. Гыгыгы
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