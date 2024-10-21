Заявление «Зенита» о натурализации Дугласа Сантоса

«Зенит» опубликовал заявление о натурализации Дугласа Сантоса.

«Дуглас Сантос принят в гражданство Российской Федерации. Указ под номером 900 от 21 октября 2024 года подписал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

Игрок перестанет считаться легионером после получения разъяснений от ФИФА.

«Зенит» поздравляет капитана с новым статусом и оказанной ему большой честью стать гражданином нашей страны и желает продолжения победных традиций в лучшем городе мира!» – написали петербуржцы.