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    • Мостовой – о стажировке: «Клубы должны умолять, чтобы я к ним пришел!»

    Мостовой – о стажировке: «Клубы должны умолять, чтобы я к ним пришел!»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на отмену стажировки в московском клубе.

    «Что-то снова произошло в «Спартаке», и об отказе я узнал, когда лежал в больнице. Не придал этому никакого значения, потому что футбольных команд много. Лишний раз понял, что в клубе не все нормально – там в руководстве сидят нефутбольные люди.

    И что значит отказ клуба?! Это не отказ «Спартака», а каких-то людей. Это я, что, должен после этого напрашиваться? Между прочим, я первый им отказал. Сказал: «Я в больнице, не могу приехать». А кому-то там сверху это не понравилось. Какая уже разница?

    И вообще: меня никто из клубов звать не должен! Ни «Сельта», никто! Что значит позовут? Они должны умолять, чтобы я пришел к ним! Мне что, 20 лет, чтобы меня звали, ***? Делать мне нечего, чтобы напрашиваться к ним. «Спартак» не захотел, а я не смог – так бывает. Что я, под всех подстраиваться должен? Здоровье – прежде всего!» – сказал Мостовой.

    • Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью экс-футболиста.
    • 3 октября Мостовой попал в больницу, где ему предстояла операция по удалению камней в почках. 15 октября его выписали из больницы.
    • Александр дважды брал чемпионат СССР со «Спартаком».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии (14)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    DOCTOR PENALTY
    1729516632
    Конечно, эмоционально и немного высокомерно, но стажировка Мостового в Спартаке пошла бы команде на пользу. ***
    Ответить
    ...уефан
    1729516805
    ...ну, выздоровел, наконец-таки!)...
    Ответить
    klimovich
    1729517496
    Александр, не останавливайся! Надеюсь, его все-таки возьмут куда-нибудь, и это будет круче любого ТВ шоу.
    Ответить
    FRZZ
    1729517588
    Махачкала самый хороший вариант, помоги им чтобы набирали побольше очков.
    Ответить
    Интерес
    1729517781
    Подержи арбуз...
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    fakeid
    1729517944
    ему нужно обратиться к издателю и выпустить собрание сочинений. можно как у ленина, в 55 томах. первые томы про становление на царство, затем томы про жизнь в эмиграции, про закат его величества, возвращение в россию на броневике, про то, что никто не умеет играть в футбол, несколько томов про абаскаля, десяток томов про его знаменитую стажировку и т.д.
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    Александр.Т.
    1729518947
    Как де его задело хаахах нефиг фигню постоянно нести репортёрам
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    Myasko
    1729518985
    С такой короной он далеко не уедет
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    NewLife
    1729519953
    От имени синита умоляю тебя - иди к ним на стажировку.
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    Цугундeр
    1729520142
    Разноцветные ходоки озадачились... Как бы не просрать Царя.?
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