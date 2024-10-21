«Динамо Мх» готово позвать Мостового на стажировку

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов высказался о возможности приглашения в клуб на тренерскую стажировку экс-полузащитника «Спартака», «Сельты» и сборной России Александра Мостового.

«Для нас не будет проблемой принять Мостового на стажировку. Гаджи Муслимович всегда с теплотой относится к Александру. Мы всегда будем рады видеть Александра и других футбольных людей в Дагестане.

Могу поделиться своим опытом и почерпнуть что-то у таких больших футбольных людей, как Мостовой», – сказал Газизов.

В сообщени «РБ Спорт» говорится, что «Спартак» отказался брать Мостового на стажировку из-за его высказываний о том, что он ничем не хуже главного тренера красно-белых Деяна Станковича.