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    «Динамо Мх» готово позвать Мостового на стажировку

    Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов высказался о возможности приглашения в клуб на тренерскую стажировку экс-полузащитника «Спартака», «Сельты» и сборной России Александра Мостового.

    «Для нас не будет проблемой принять Мостового на стажировку. Гаджи Муслимович всегда с теплотой относится к Александру. Мы всегда будем рады видеть Александра и других футбольных людей в Дагестане.

    Могу поделиться своим опытом и почерпнуть что-то у таких больших футбольных людей, как Мостовой», – сказал Газизов.

    В сообщени «РБ Спорт» говорится, что «Спартак» отказался брать Мостового на стажировку из-за его высказываний о том, что он ничем не хуже главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

    • Мостовой проходит обучение в академии Российского футбольного союза, чтобы получить тренерскую лицензию. Он должен был пройти стажировку в «Спартаке» во время паузы на игры сборных.
    • В начале октября Мостовой был госпитализирован, он перенес операцию по удалению камней в почках.
    • «Спартак» сообщил, что по своей инициативе отменил стажировку экс-игрока сборной России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    21.10.2024 13:32
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    Комментарии (3)
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    FRZZ
    1729507457
    Вот решилась проблема...
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    Красногвардейчик
    1729507491
    Уверен, как только дело дойдёт до реальности, Саша ляжет в больницу уже по проблемам с печенью)) Не нужно ему эта тренерская работа...это ж ясно, быть язвой выгоднее и ни за что не отвечаешь)
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    Инсаров
    1729534924
    В "Динамо" очень неплохой тренер. Хасанби Биджиев прошёл отличную школу игрока московского "Локомотива". Был помощником Гуса Хиддинка. У него есть чему поучиться.
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