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    • Жирков – о словах Латышонка про жизнь на 30 тысяч рублей в месяц: «Он на электрокаре, что ли, ездит?»

    Жирков – о словах Латышонка про жизнь на 30 тысяч рублей в месяц: «Он на электрокаре, что ли, ездит?»

    Экс-футболист сборной России Юрий Жирков прокомментировал высказывание вратаря «Зенита» Евгения Латышонка о ежемесячных расходах.

    – Латышонок сказал, что мог бы прожить в Петербурге на 30 тысяч рублей.

    – 30 тысяч? У меня только за школу в десять раз больше уходит. А бензин? Он на электрокаре, что ли, ездит? Все дорожает, еда тоже.

    Я трачу намного больше. Думаю, что около миллиона рублей. У меня трое детей учатся в платной школе, только за нее приходится много отдавать.

    • Ранее Латышонок заявил «Советскому Спорту», что может прожить в Санкт‑Петербурге на 30 тысяч рублей в месяц.
    • Голкипер летом перешел в «Зенит» из «Балтики».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    alex1951
    1729505024
    Ясное дело - это Жирков жирует.....а у Латыша ,как в поворке ,, Х. да душа,, И ващее - могет он на пент-хаус в Майами копит,кому какое дело?
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