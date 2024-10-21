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    • Зарема – о Станковиче: «Своей харизмой подменяет тренерскую квалификацию»

    Зарема – о Станковиче: «Своей харизмой подменяет тренерскую квалификацию»

    Супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова считает, что московская команда не сможет выиграть медали чемпионата России в сезоне-2024/25.

    «До какого круга ада «Спартак» опустится со Станковичем покажет время. Очевидно, что «Спартак» не попадет даже в тройку, и дальше лучше не будет, тренер допускает одни и те же провалы, игроки не прогрессирует, а вопрос: «Где молодежь и свои воспитанники в составе?» навсегда останется риторическим.

    Болельщикам нравится образ Станковича, с виду мощный, со всеми обнимается и братается, своей харизмой подменяет тренерскую квалификацию. Легендарный игрок, звезда «Интера» – это не гарантия легендарности как тренера. Есть ли у Жданова, Амарала и Малышева план Б или болельщикам надо морально приготовиться к плану Ж», – сказала Салихова.

    • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 19 очками.
    • Команда отстает на 8 очков от третьего места и на 11 от лидера.
    • Деян Станкович возглавил «Спартак» этим летом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:28
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    Комментарии (9)
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    Цугундeр
    1729500333
    ))) Вот ведь ,кобра...) И не поспоришь. А может ему в Ростове лучше будет ? А Петрушку уставшего в Москву.. Те же бычьи яйца , только сбоку...
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    k611
    1729501084
    Когда вы были в руководстве клуба - почему этого не делали. Сейчас то говорить можно всё что угодно...
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    FRZZ
    1729501175
    Тяжёлый случай и трудно не согласиться.
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    Александр.Т.
    1729501276
    А что Зарема не говорит какое место Спартак занял с Виторией когда она была в клубе
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    ScarlettOgusania
    1729501479
    змеюка, ведь и план для болельщиков на букву "Ж" назвала, стерва умалишенная... морально болелы ко всему готовы за 20 лет руководства "Федун&зарема", над собой смеяться надо было, когда устраивали эксперименты в клубе со сменой раз в полгода тренеров и бессмысленных трат на разных эбертов...
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    Мортус
    1729502650
    По поводу харизмы и тренера ИМХО права вполне. "Спартак" не место для тренерских экспериментов.
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    vladik12
    1729503575
    Базарит.
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    alexproff
    1729504992
    Есть хорошие специалисты, которые даже не разбираясь в футболе, конкретно скажут светит данному тренеру в команде или светит. они все гадают на кофейной гуще результат мы все видели очередной сезон коту под хвост. шестое место не для нас а выше вряд ли поднимутся Так что сезон смотреть практически уже нет никакого интереса
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    andrei-sarap-yandex
    1729505016
    ЗОБНИН И ЕГО ОПГ ....ВОТ КТО ВИНОВАТ
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