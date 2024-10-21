Зарема – о Станковиче: «Своей харизмой подменяет тренерскую квалификацию»

Супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова считает, что московская команда не сможет выиграть медали чемпионата России в сезоне-2024/25.

«До какого круга ада «Спартак» опустится со Станковичем покажет время. Очевидно, что «Спартак» не попадет даже в тройку, и дальше лучше не будет, тренер допускает одни и те же провалы, игроки не прогрессирует, а вопрос: «Где молодежь и свои воспитанники в составе?» навсегда останется риторическим.

Болельщикам нравится образ Станковича, с виду мощный, со всеми обнимается и братается, своей харизмой подменяет тренерскую квалификацию. Легендарный игрок, звезда «Интера» – это не гарантия легендарности как тренера. Есть ли у Жданова, Амарала и Малышева план Б или болельщикам надо морально приготовиться к плану Ж», – сказала Салихова.