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    «Спартак» отказал Мостовому в стажировке

    Начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал о ситуации с тренерской стажировкой экс-полузащитника «Спартака», «Сельты» и сборной России Александра Мостового.

    «Мы попросили «Спартак», чтобы Александру организовали стажировку, но потом «Спартак» отказал в стажировке. Не знаю, как это, по-моему, Александр дал какое-то интервью, после этого «Спартак» отказал. Академия РФС договорилась со «Спартаком», но стажировки не будет.

    Давайте сейчас пожелаем Александру Владимировичу здоровья, а когда все нормально будет, то будем что-то придумывать насчет его стажировки», – сказал Овчинников.

    • Ранее 56-летний Мостовой рассказал, что в октябре пройдет стажировку в «Спартаке» в рамках обучения на тренера в академии РФС. В клубе также подтвердили его стажировку.
    • 3 октября Мостовой попал в больницу, где ему предстояла операция по удалению камней в почках. 15 октября его выписали из больницы.

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    Источник: ТАСС

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