«Спартак» отказал Мостовому в стажировке

Начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал о ситуации с тренерской стажировкой экс-полузащитника «Спартака», «Сельты» и сборной России Александра Мостового.

«Мы попросили «Спартак», чтобы Александру организовали стажировку, но потом «Спартак» отказал в стажировке. Не знаю, как это, по-моему, Александр дал какое-то интервью, после этого «Спартак» отказал. Академия РФС договорилась со «Спартаком», но стажировки не будет.

Давайте сейчас пожелаем Александру Владимировичу здоровья, а когда все нормально будет, то будем что-то придумывать насчет его стажировки», – сказал Овчинников.