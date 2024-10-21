«Спартак» отказал Мостовому в стажировке

Начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал о ситуации с тренерской стажировкой экс-полузащитника «Спартака», «Сельты» и сборной России Александра Мостового.
«Мы попросили «Спартак», чтобы Александру организовали стажировку, но потом «Спартак» отказал в стажировке. Не знаю, как это, по-моему, Александр дал какое-то интервью, после этого «Спартак» отказал. Академия РФС договорилась со «Спартаком», но стажировки не будет.
Давайте сейчас пожелаем Александру Владимировичу здоровья, а когда все нормально будет, то будем что-то придумывать насчет его стажировки», – сказал Овчинников.
- Ранее 56-летний Мостовой рассказал, что в октябре пройдет стажировку в «Спартаке» в рамках обучения на тренера в академии РФС. В клубе также подтвердили его стажировку.
- 3 октября Мостовой попал в больницу, где ему предстояла операция по удалению камней в почках. 15 октября его выписали из больницы.