Агент Гонду заявил, что «Зенит» не объяснял решение использовать имя на футболке игрока

Представитель нападающего «Зенита» Лусиано Гонду Густаво Гони ответил на вопросы о своем подопечном.
– Насколько изменение погодных условий может повлиять на результативность Лусиано?
– Холодная погода и зима в России – абсолютно не проблема для Гонду.
– Где ему комфортнее играть – на фланге или в центре нападения?
– В центре. Но и на фланге нормально.
– Как игрок реагирует на то, что у него впервые в карьере написано имя, а не фамилия на футболке?
– Ему вполне комфортно. [В клубе] не объясняли, почему так.
- Ранее в пресс-службе «Зенита» заявили, что Гонду сам предложил нанести на футболку свое имя, а не фамилию.
- 23-летний Гонду провел за «Зенит» 7 матчей, забил 5 голов.