Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Агент Гонду заявил, что «Зенит» не объяснял решение использовать имя на футболке игрока

    Агент Гонду заявил, что «Зенит» не объяснял решение использовать имя на футболке игрока

    Представитель нападающего «Зенита» Лусиано Гонду Густаво Гони ответил на вопросы о своем подопечном.

    – Насколько изменение погодных условий может повлиять на результативность Лусиано?

    – Холодная погода и зима в России – абсолютно не проблема для Гонду.

    – Где ему комфортнее играть – на фланге или в центре нападения?

    – В центре. Но и на фланге нормально.

    – Как игрок реагирует на то, что у него впервые в карьере написано имя, а не фамилия на футболке?

    – Ему вполне комфортно. [В клубе] не объясняли, почему так.

    • Ранее в пресс-службе «Зенита» заявили, что Гонду сам предложил нанести на футболку свое имя, а не фамилию.
    • 23-летний Гонду провел за «Зенит» 7 матчей, забил 5 голов.

    Новости по теме
    Аршавин прокомментировал увлечение Соболева компьютерными играми
    Хомуха сказал, сколько должен забивать Соболев, чтобы оправдать свой трансфер в «Зенит» 2
    Реакция Мостового на возможную натурализацию Дугласа Сантоса 5
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:23
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 