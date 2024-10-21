Агент Гонду заявил, что «Зенит» не объяснял решение использовать имя на футболке игрока

Представитель нападающего «Зенита» Лусиано Гонду Густаво Гони ответил на вопросы о своем подопечном.

– Насколько изменение погодных условий может повлиять на результативность Лусиано?

– Холодная погода и зима в России – абсолютно не проблема для Гонду.

– Где ему комфортнее играть – на фланге или в центре нападения?

– В центре. Но и на фланге нормально.

– Как игрок реагирует на то, что у него впервые в карьере написано имя, а не фамилия на футболке?

– Ему вполне комфортно. [В клубе] не объясняли, почему так.