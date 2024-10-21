Нигматуллин призвал критиков Мусаева признать ошибку

Бывший вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин высказался о работе Мурада Мусаева на посту главного тренера «Краснодара».

«Мусаев сейчас обошел рекорд прошлогоднего тренера «Краснодара». Конечно, на данный момент пора признать ошибку тем, кто его критиковал. Мусаев создал очень боеспособный коллектив.

Хотелось бы, чтобы «Спартаку» не пришлось признавать ошибку о назначении Станковича. Хочется поддержать главного тренера «Спартака». Надеюсь, что он еще себя покажет и реабилитирует.

Но сейчас есть тенденция к работе именно российским специалистам. Надо давать им больше шансов, потому что они на ведущих ролях», – сказал Нигматуллин.