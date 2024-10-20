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    • Мостовой отреагировал на лидерство «Краснодара» в РПЛ при Мусаеве

    Мостовой отреагировал на лидерство «Краснодара» в РПЛ при Мусаеве

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о первом месте «Краснодара» в РПЛ. Он считает, что это заслуга бывшего главного тренера команды Владимира Ивича.

    «Краснодар» на первом месте при Мусаеве? Какая разница, кто стоит на бровке, играют футболисты. Остаюсь при своем мнении – команду сделал Ивич, который шел на первом месте чуть ли не весь сезон. Так мы до сих пор и не знаем, кто его убрал и за что. Поставь на место Мусаева любого другого тренера – ничего не поменяется. С таким составом они все равно шли бы в тройке.

    Все восхищаются Мусаевым? Восхищаться надо не Мусаевым, а «Краснодаром» – футболистами, которые играют. Я же ничего не придумываю. Я всю жизнь играл в футбол на высочайшем уровне, который некоторым людям даже не снился.

    Если вы хотите проверить тренера, поставьте его в «Факел» или «Пари НН». Посмотрите, станет с ними Мусаев чемпионом или нет. Гвардиола с «Брентфордом» станет чемпионом? Нет. А что тогда? В футболе давно все придумано», – сказал Мостовой.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 30 очками после 12 туров.
    • Отрыв от «Зенита» – одно очко.

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    Источник: Sport24

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    20.10.2024 21:37
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