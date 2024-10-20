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    Смородская усомнилась в высоком уровне Станковича

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. В субботу московская команда крупно проиграла на своем поле «Краснодару» (0:3).

    «Я ничего хорошего от работы этого тренера не ожидала. Он какой‑то очень театральный. У меня вызывало сомнения, что он что‑то умеет: поставить игру, показать команду в новом статусе. И прошедшая игра с «Краснодаром» это подтвердила: Станкович просто совершенно не знал, что делать с командой, как играть против этого соперника. Что такое «Краснодар» или «Зенит», он совершенно ничего этого не знает. И не умеет.

    Я, конечно, понимаю, что дефицит тренеров, что все сложно. Но просто в большой клуб приходят люди, которые ничего не умеют. И сборы‑то он проводил! А толку‑то? Ноль!

    С ним никакого толку у «Спартака» не будет. Будут только эти театральные жесты, как он закрывает глаза, вскакивает со скамейки. И потом, все видно на поле, видно, как построена игра: у кого мяч, там все в куче. Так играют дети в детской спортивной школе. В современном футболе каждый остается на своем месте, чтобы было кому отдать мяч. Ты должен справиться со своей задачей и отдать мяч партнеру, который стоит и ждет его.

    Это кошмар! Мне «Спартак» сейчас, откровенно говоря, жаль», – сказала Смородская.

    • Станкович возглавил «Спартак» этим летом.
    • Клуб занимает 6-е место в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:41
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    Комментарии (5)
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    Литейный 4 (returned)
    1729435542
    Из года в год одна и та же пластинка. Гыгыгы
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    Интерес
    1729435718
    Этот клуб попутал бес: у Виллиана лишний вес, и его наставник-Стан, тоже жирный,как кабан. А так Оля явила миру свой идеал футбола : "Ты должен справиться со своей задачей и отдать мяч партнеру, который стоит и ждет его". Вот и стоят и ждут,а потом бегут,куда глаза глядят.
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    NewLife
    1729435987
    К сожалению, похоже, что тетка права(
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    Mirak92
    1729436130
    Да в спартак хоть Гвардиолу ставь, один х.й
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    andrei-sarap-yandex
    1729439472
    ВСЕ ТРЕНЕРЫ виноваты в СПАРТАК а игроки ангелы ????ОПГ имени ЗОБНИНа ...говорят ЗОБНИН МУТИТ В КОМАНДЕ.....чтобы русские не бегали. а сливали тренера....обычная процедура в команде.....ДОЛОЙ ЛИМИТ.....ОЖИРЕЛИ РОСС..ИГРОКИ...ПОЗОР КРАСНОДАРУ С 13 ЛЕГИОНЕРАМИ.....КЛАСС командам ниже первого места
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