Смородская усомнилась в высоком уровне Станковича

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. В субботу московская команда крупно проиграла на своем поле «Краснодару» (0:3).

«Я ничего хорошего от работы этого тренера не ожидала. Он какой‑то очень театральный. У меня вызывало сомнения, что он что‑то умеет: поставить игру, показать команду в новом статусе. И прошедшая игра с «Краснодаром» это подтвердила: Станкович просто совершенно не знал, что делать с командой, как играть против этого соперника. Что такое «Краснодар» или «Зенит», он совершенно ничего этого не знает. И не умеет.

Я, конечно, понимаю, что дефицит тренеров, что все сложно. Но просто в большой клуб приходят люди, которые ничего не умеют. И сборы‑то он проводил! А толку‑то? Ноль!

С ним никакого толку у «Спартака» не будет. Будут только эти театральные жесты, как он закрывает глаза, вскакивает со скамейки. И потом, все видно на поле, видно, как построена игра: у кого мяч, там все в куче. Так играют дети в детской спортивной школе. В современном футболе каждый остается на своем месте, чтобы было кому отдать мяч. Ты должен справиться со своей задачей и отдать мяч партнеру, который стоит и ждет его.

Это кошмар! Мне «Спартак» сейчас, откровенно говоря, жаль», – сказала Смородская.