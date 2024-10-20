Реакция Титова на 0:3 «Спартака» от «Краснодара»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался по матчу 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

«Полностью игру не смотрел, так как в это время летел в Москву. Фрагменты потом в записи посмотрел. Именно в таких принципиальных матчах строится команда. А в составе «Спартака» мы увидели много новичков, начиная с тренера Станковича и заканчивая игроками.

Конечно, я расстроился безумно. Я думал, что матч с «Локомотивом» был худшим для команды. Но, судя по счету 0:3 и мнению экспертов и болельщиков, против «Краснодара» все было еще печальнее. Оказывается, можно играть еще хуже.

Ни в коем случае не критикую спартаковцев. Понятно, что сегодняшний «Краснодар» – главный конкурент «Зениту». И его беспроигрышная серия из 12 матчей это только доказывает. Они уже обыграли «Зенит» дома, «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» на выезде. Заметьте, все эти матчи были ими на ноль сыграны. Это серьезная заявка если еще не на титул, то на место в тройке как минимум. Будет очень интересно понаблюдать за краснодарцами дальше», – сказал Титов.