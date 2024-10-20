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Реакция Титова на 0:3 «Спартака» от «Краснодара»

20 октября 2024, 15:30
10

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался по матчу 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

«Полностью игру не смотрел, так как в это время летел в Москву. Фрагменты потом в записи посмотрел. Именно в таких принципиальных матчах строится команда. А в составе «Спартака» мы увидели много новичков, начиная с тренера Станковича и заканчивая игроками.

Конечно, я расстроился безумно. Я думал, что матч с «Локомотивом» был худшим для команды. Но, судя по счету 0:3 и мнению экспертов и болельщиков, против «Краснодара» все было еще печальнее. Оказывается, можно играть еще хуже.

Ни в коем случае не критикую спартаковцев. Понятно, что сегодняшний «Краснодар» – главный конкурент «Зениту». И его беспроигрышная серия из 12 матчей это только доказывает. Они уже обыграли «Зенит» дома, «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» на выезде. Заметьте, все эти матчи были ими на ноль сыграны. Это серьезная заявка если еще не на титул, то на место в тройке как минимум. Будет очень интересно понаблюдать за краснодарцами дальше», – сказал Титов.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
  • Команда ни разу не брала какой-либо трофей.
  • «Спартак» занимает 6-е место.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Титов Егор
Комментарии (10)
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NewLife
1729428791
После Оренбурга, Махачкалы и Локомотива продолжать ставить в основу Литвинова и Умярова может только физрук, а не тренер(
Ответить
Борис34684
1729432165
Похоже Станкович пришёл в Спартак на стажировку, постоянно экспериментирует с составом.
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Cleaner
1729436355
Егор Титов: - Игрокам Спартака перед игрой надо было БРОМАНТАНЧИКУ хлебнуть. Без допинга Спартаку никак чемпионом не стать...)))
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raritet
1729438761
Здесь и наблюдать нечего: на сегодняшний день быки - лучшие. Это очевидно. Но есть и невидимое. А что там происходит в тени, кто его знает. Краснодар по моему видению должен был становиться чемпионом , как минимум , 2 раза. Но что то там в тени, под столом, что то чьи то ручки крутят вертят...
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andrei-sarap-yandex
1729439754
ЗОБНИН МУТИТ В КОМАНДЕ.......ОПГ
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zigbert
1729490984
В чем то Титов прав. Частые перестановки игроков не делают стабильной игру. Скорей всего Станкович сделал выводы из этого.
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