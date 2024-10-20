Шалимов объяснил результативную ошибку Абены в матче с «Краснодаром»

Бывший спартаковец Игорь Шалимов прокомментировал ошибку Миенти Абены в матче 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

В 1-м тайме Миенти упал на своей половине, после чего Виктор Са сделал счет 2:0.

«Абена под такой танк попал… Весь первый тайм Миенти бодался с Джоном Кордобой. Были силовые единоборства, по 15 секунд стояли корпусом.

Абена потратил много сил. С этим связана ошибка, на мой взгляд. Эта обработка. Ситуация для него была элементарная», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер».