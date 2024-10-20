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    • Шалимов объяснил результативную ошибку Абены в матче с «Краснодаром»

    Шалимов объяснил результативную ошибку Абены в матче с «Краснодаром»

    Бывший спартаковец Игорь Шалимов прокомментировал ошибку Миенти Абены в матче 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

    • В 1-м тайме Миенти упал на своей половине, после чего Виктор Са сделал счет 2:0.

    «Абена под такой танк попал… Весь первый тайм Миенти бодался с Джоном Кордобой. Были силовые единоборства, по 15 секунд стояли корпусом.

    Абена потратил много сил. С этим связана ошибка, на мой взгляд. Эта обработка. Ситуация для него была элементарная», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Абена куплен в августе у «Ференцвароша» за 1,2 миллиона евро.
    • У Миенти 5 матчей в РПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (4)
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    oyabun
    1729412089
    Не будет нормальной обороны в Спартаке до тех пор, пока тренер не восстановит работающую связку Бабич - Дуарте.
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    Интерес
    1729412590
    Так помогать надо,ведь он до результативной ошибки не раз проигрывал дуэль Кордобе.Хотя можно сказать и иначе :Абена ничего не дал сделать самому Кордобе,признанному Шалимовым лучшим игроком матча.
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