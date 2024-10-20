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    Смирнов: «Карпин изжил себя в «Ростове»

    Юрист, экс-агент Андрея Лунева Антон Смирнов заявил о стагнации в «Ростове».

    • В 12-м туре РПЛ ростовчане спаслись в матче с «Пари НН» (1:1).

    «Пари НН» – «Ростов» – отвратительное зрелище. Валерий Георгиевич непонятно во что играет и изжил себя в Ростове-на-Дону.

    Если у Карпина все нормально с игрой его команды, кроме, как он говорит, реализации, то я ничего не понимаю в футболе. Смотреть на нынешний «Ростов» настоящее мучение», – написал Смирнов.

    • Карпин в «Ростове» с 2017 года (с паузой на 2021-2022 годы).
    • «Ростов» идет в РПЛ 8-м.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    1729410802
    Похоже на то.
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    DOCTOR PENALTY
    1729411004
    Ключевые слова - "ты ничего не понимаешь в футболе", присосавшийся к футболу засранец. *
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1729413586
    Пора возвращаться к хрякам. Его послематчевые интервью были запоминающиеся. Гыгыгы
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