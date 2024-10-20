Смирнов: «Карпин изжил себя в «Ростове»

Юрист, экс-агент Андрея Лунева Антон Смирнов заявил о стагнации в «Ростове».

В 12-м туре РПЛ ростовчане спаслись в матче с «Пари НН» (1:1).

«Пари НН» – «Ростов» – отвратительное зрелище. Валерий Георгиевич непонятно во что играет и изжил себя в Ростове-на-Дону.

Если у Карпина все нормально с игрой его команды, кроме, как он говорит, реализации, то я ничего не понимаю в футболе. Смотреть на нынешний «Ростов» настоящее мучение», – написал Смирнов.