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    Артига прокомментировал отчисление Глушакова из «Химок»

    Главный тренер «Химок» Франк Артига высказался об отстранении полузащитника Дениса Глушакова.

    • Игрок выступает в Медиалиге за СКА Басты, но остается на контракте с «Химками».

    – Какова роль Дениса Глушакова в команде? Рассчитываете на него?

    – Про Глушакова много раз объяснял. После поражений мы оценили ситуацию. Очень сложно тренировать, когда 32 игрока в команде. Это было моим спортивным решением. Что касается контракта игрока, это вопрос уже не ко мне, а к руководителю клуба.

    • Глушаков больше всего матчей в карьере провел за «Спартак».
    • С командой он брал РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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