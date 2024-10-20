Артига прокомментировал отчисление Глушакова из «Химок»

Главный тренер «Химок» Франк Артига высказался об отстранении полузащитника Дениса Глушакова.

Игрок выступает в Медиалиге за СКА Басты, но остается на контракте с «Химками».

– Какова роль Дениса Глушакова в команде? Рассчитываете на него?

– Про Глушакова много раз объяснял. После поражений мы оценили ситуацию. Очень сложно тренировать, когда 32 игрока в команде. Это было моим спортивным решением. Что касается контракта игрока, это вопрос уже не ко мне, а к руководителю клуба.