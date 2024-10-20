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    Зарема прокомментировала 0:3 «Спартака» от «Краснодара»

    Экс-член совета директоров «Спартака» и супруга бывшего владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась эмоциями от матча 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

    «Прошли те времена , когда «Спартак» громил «Краснодар» на своем поле 6:1. Забавно, что эту крупную победу на своем поле новое руководство удалило из ролика, посвященного 10-летию стадиона, на которое, кстати, Федуна не пригласили. Слова в прессе были враньем от клуба.

    Интересно, сколько будет значимых побед у нового руководства с Вилли Пухом [Виллиан Жозе] и Миенти Абеной? И какую летопись достижений напишут они: Жданов, Малышев и Амарал? Время покажет», – сказала Салихова.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    NewLife
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    А ты готова плясать на могиле Спартака, мать собаки((((((
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