Зарема прокомментировала 0:3 «Спартака» от «Краснодара»

Экс-член совета директоров «Спартака» и супруга бывшего владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась эмоциями от матча 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

«Прошли те времена , когда «Спартак» громил «Краснодар» на своем поле 6:1. Забавно, что эту крупную победу на своем поле новое руководство удалило из ролика, посвященного 10-летию стадиона, на которое, кстати, Федуна не пригласили. Слова в прессе были враньем от клуба.

Интересно, сколько будет значимых побед у нового руководства с Вилли Пухом [Виллиан Жозе] и Миенти Абеной? И какую летопись достижений напишут они: Жданов, Малышев и Амарал? Время покажет», – сказала Салихова.