Артига прокомментировал информацию о долгах в «Химках»

Главный тренер «Химок» Франк Артига отреагировал на информацию о финансовых трудностях в клубе.

– Появилась информация о задержках зарплаты. Ощущается ли давление на команду?

– Я благодарю команду. Понимаю, что когда она не в лучшем состоянии, идет много нехорошей информации. Что касается бонусов, мы заслужили бонусы за победы, поэтому могу сказать, что все спокойно.

Есть много легионеров, есть те, кто не получил разрешение на работу. Это касается каждого индивидуально.

Я доверяю руководству, доверяю президенту клуба. Он сказал, что все будет хорошо, и я ему верю. Вы видели, как сегодня команда играла, все уверены.