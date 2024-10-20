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    Артига прокомментировал информацию о долгах в «Химках»

    Главный тренер «Химок» Франк Артига отреагировал на информацию о финансовых трудностях в клубе.

    – Появилась информация о задержках зарплаты. Ощущается ли давление на команду?

    – Я благодарю команду. Понимаю, что когда она не в лучшем состоянии, идет много нехорошей информации. Что касается бонусов, мы заслужили бонусы за победы, поэтому могу сказать, что все спокойно.

    Есть много легионеров, есть те, кто не получил разрешение на работу. Это касается каждого индивидуально.

    Я доверяю руководству, доверяю президенту клуба. Он сказал, что все будет хорошо, и я ему верю. Вы видели, как сегодня команда играла, все уверены.

    • «Химки» накануне обыграли «Локомотив» (2:0) в 12-м туре РПЛ.
    • Химчане идут в таблице 12-ми.
    • Артига пришел летом из «Родины».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    1729405485
    Молодец,прямо сказал,что они все могут жить безбедно на одних бонусах.Остальное-подождёт.Видимо,бонусы не подлежат налогообложения,ибо это не первый случай(и не в первой команде),когда бонусы выплачиваются спокойно,а основная часть контракта-нет.Правда,денежные массы несоизмеримы,в двух случаях.Да и бонусы в таких малоуспешных командах,как в анекдоте про эстонцев :"Что лучше-секс,или Новый год? Секс лучше,но Новый год чаще".
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