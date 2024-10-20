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    Станкович вступился за Абену: «Не позволю критиковать его»

    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поддержал защитника Миенти Абену.

    • Абена допустил результативную ошибку в матче 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

    – Абену много критикуют. Что скажете о нем? Многие думают, что он не соответствует уровню.

    – Только Абена? Он был лучшим игроком матча с «Ростовом» и тогда соответствовал уровню, сегодня он допустил ошибки против лучшего нападающего РПЛ. Видимо, эксперты лучше разбираются.

    У меня есть мнение на этот счет. Да, я хотел, чтобы он был в «Спартаке». Есть какая‑то проблема? Ее здесь нет. Он профессионал, я не позволю критиковать его.

    • Абена куплен в августе у «Ференцвароша» за 1,2 миллиона евро.
    • У Миенти 5 матчей в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    порт
    1729403060
    Ещё пару таких Абенов, и кб окажутся в первой лиге.
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    Интерес
    1729405245
    Поздравляю спартачей,у них снова появился "неприкасаемый "! "Жена цезаря...".Так что только увольнение Станковича вырвет его адъютанта из ваших рядов.
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    andr45
    1729406385
    СТАНКОВИЧ «я не позволю критиковать его» А джикиевским шестеркам и бездарям типа литвинова ты позволяешь ПУБЛИЧНО обсирать и себя, и тренерский штаб)))))
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    vvv123
    1729409540
    Наверно Станкович отпилил нехило себе от перехода этого неумехи, иначе чего бы он делал в свинарнике! Там это обычная практика. Приезжает тренер на полгодика, прибарахлился, и другого зовут! Руководству клупа - откат...
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