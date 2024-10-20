Станкович вступился за Абену: «Не позволю критиковать его»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поддержал защитника Миенти Абену.

Абена допустил результативную ошибку в матче 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

– Абену много критикуют. Что скажете о нем? Многие думают, что он не соответствует уровню.

– Только Абена? Он был лучшим игроком матча с «Ростовом» и тогда соответствовал уровню, сегодня он допустил ошибки против лучшего нападающего РПЛ. Видимо, эксперты лучше разбираются.

У меня есть мнение на этот счет. Да, я хотел, чтобы он был в «Спартаке». Есть какая‑то проблема? Ее здесь нет. Он профессионал, я не позволю критиковать его.