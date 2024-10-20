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    • Пономарев: «Спартак» против «Краснодара» был ужасен, просто никакой!»

    Пономарев: «Спартак» против «Краснодара» был ужасен, просто никакой!»

    Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев поделился впечатлениями от матча 12-го тура РПЛ «Спартак» – «Краснодар» (0:3).

    «Игра «Спартака» сегодня была ужасная, и «Краснодар» на этом фоне выглядел более‑менее хорошо. Просто никакой «Спартак» был! Станкович, по‑моему, сам запутал игроков: стали играть в три центральных защитника зачем‑то. Футболисты сами не поняли, в чем дело. И в каком‑то разобранном состоянии они были.

    Станкович, вижу, дал указание играть всем в персональную опеку. А что это такое? Надо играть не по игроку, а по мячу. А они по игроку действуют. Применяли какие‑то борцовские приемы и давали при этом принимать мяч. В общем, здесь тренер виноват.

    Но во втором тайме красно‑белые собрались и стали играть в нормальный футбол, и моменты какие‑то создавали. Так что «Краснодар» тоже не без греха. Мне у них оборона вообще не нравится, и они полетят потом. В целом, конечно, победа южан по делу, но больше виноват сам «Спартак», что «Краснодар» так уверенно выиграл», – сказал Пономарев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1729404879
    "Спартак" не был ужасен,просто на фоне более умелого соперника выглядел упорным бойцом,но статистом.А говорить о тренерских просчётах,ошибках игроков и прочих футбольных составляющих,можно до бесконечности. Просто встретился текущий лидер чемпионата и шестая команда,которой фактор своего поля не помог.
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    Янвapь 69
    1729406800
    Зато продажный Кирюша Левников, игравший за хряков и отменивший два потенциальных гола, был прекрасен
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    alefreddy
    1729410372
    сами себя наказали
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