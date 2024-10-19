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    • Зиньковского не включили в заявку «Спартака» на матч с «Краснодаром» по двум причинам

    Зиньковского не включили в заявку «Спартака» на матч с «Краснодаром» по двум причинам

    Антон Зиньковский не сыграет за «Спартак» против «Краснодара» в 12-м туре РПЛ.

    28-летнего вингера нет в заявке московской команды на сегодняшний матч.

    «К игроку возникли вопросы по тому, как он тренируется в межигровом цикле.

    Кроме того, вопросы вызвали выходы на замену футболиста – в частности, в игре с «Динамо», – сообщил источник.

    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Краснодар».
    • В этом сезоне Зиньковский сделал 3 ассиста в 11 матчах (542 минуты).
    • Клуб готов отпустить его во время зимнего трансферного окна.

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    Источник: «РБ Спорт»

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