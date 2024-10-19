Зиньковского не включили в заявку «Спартака» на матч с «Краснодаром» по двум причинам

Антон Зиньковский не сыграет за «Спартак» против «Краснодара» в 12-м туре РПЛ.

28-летнего вингера нет в заявке московской команды на сегодняшний матч.

«К игроку возникли вопросы по тому, как он тренируется в межигровом цикле.

Кроме того, вопросы вызвали выходы на замену футболиста – в частности, в игре с «Динамо», – сообщил источник.