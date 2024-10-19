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    • Погребняк прокомментировал ненависть фанатов «Зенита» к Соболеву

    Погребняк прокомментировал ненависть фанатов «Зенита» к Соболеву

    Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк оценил отношение фанатов клуба к нападающему команды Александру Соболеву.

    – Есть ли для вас какая-то параллель между вашим переходом в «Зенит» и трансфером Соболева?

    – Не думаю, что в этом плане у нас много общего. Я переходил в «Зенит» не из «Спартака» и показал себя в другой команде. Соболев же перешел из стана прямого конкурента. Много слов было сказано – пусть доказывает теперь. Ненависть фанатов оправдана.

    – Есть вероятность, что эта ненависть прекратится?

    – Вы же видели, что было в матче с «Акроном» в Кубке. Сколько лет Дзюба провел в «Зените»? Причем это были не самые плохие сезоны, он много забивал. Тем не менее, болельщики не очень тепло его приветствовали. Есть принципиальное противостояние «Зенита» и «Спартака».

    Когда игрок переходит из одной команды в другую, начинается негатив. Его необходимо потушить. Как? Хорошей игрой и голами.

    • Соболев куплен «Зенитом» у «Спартака» летом за 10 миллионов евро.
    • 27-летний игрок провел 5 матчей за «Зенит» в РПЛ – 0 результативных действий.
    • Петербуржцы идут в РПЛ 1-ми.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:46
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    Комментарии (6)
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    Айболид
    1729328249
    .пта и этот туда же ! Дело не в том , за кого они играли раньше и не как играют в нынешней .
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1729328860
    Стыдно за Спартак
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    Спартач80
    1729331009
    Очень стыдно за Зенит....
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    svan61
    1729332585
    Кому же это удобно направлять ненависть на одного человека, назначенного чужим? Может, носителям этой ненависти попробовать себя в другом месте?.. Или на стадионах как-то безопасней для них?..
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    Taps
    1729333225
    Это просто тупой урод и никчёмный футболист. Роковая ошибка Семака.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1729334561
    Своим после свинарника никогда не станет. Клеймо у него на всю жизнь. Метка поросячая. Гыгыгы
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