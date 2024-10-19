Погребняк прокомментировал ненависть фанатов «Зенита» к Соболеву

Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк оценил отношение фанатов клуба к нападающему команды Александру Соболеву.
– Есть ли для вас какая-то параллель между вашим переходом в «Зенит» и трансфером Соболева?
– Не думаю, что в этом плане у нас много общего. Я переходил в «Зенит» не из «Спартака» и показал себя в другой команде. Соболев же перешел из стана прямого конкурента. Много слов было сказано – пусть доказывает теперь. Ненависть фанатов оправдана.
– Есть вероятность, что эта ненависть прекратится?
– Вы же видели, что было в матче с «Акроном» в Кубке. Сколько лет Дзюба провел в «Зените»? Причем это были не самые плохие сезоны, он много забивал. Тем не менее, болельщики не очень тепло его приветствовали. Есть принципиальное противостояние «Зенита» и «Спартака».
Когда игрок переходит из одной команды в другую, начинается негатив. Его необходимо потушить. Как? Хорошей игрой и голами.
- Соболев куплен «Зенитом» у «Спартака» летом за 10 миллионов евро.
- 27-летний игрок провел 5 матчей за «Зенит» в РПЛ – 0 результативных действий.
- Петербуржцы идут в РПЛ 1-ми.