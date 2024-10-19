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    Глебов оценил значение Карпина в своей карьере

    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал об игре под руководством Валерия Карпина.

    – Со стороны кажется, что ваши отношения с Валерием Карпиным выходят за рамки простого взаимодействия «игрок-тренер».

    – Начнем с того, что он мне доверился. Когда я пришел в «Ростов», молодых ребят там совсем не было. В составе подобрались в основном опытные игроки: Ивелин Попов, Роман Еременко, Рагнар Сигурдссон, футболисты, прошедшие огромный футбольный путь. Понятно, что я тогда играл понемногу, но сам факт, что тренер мне доверял – это приятно.

    Естественно, он меня обучил многим футбольным вещам. Советы он не сильно раздает, больше подкалывает, ха-ха. Но через эти подколы можно многое для себя взять. Условно: смеется он над передачей твоей – значит надо поработать над этим элементом. Он своими подколами и шутками помог мне вырасти как футболисту.

    – Можешь назвать Валерия Георгиевича своим футбольным отцом?

    – Если говорить честно и открыто – да. В футболе этот человек мне многое дал, оказал доверие. Благодаря ему в моей жизни и карьере сейчас все именно так, как есть.

    • Глебов в «Ростове» с 2019 года.
    • В этом сезоне у Данила 15 матчей и 1 гол.
    • Карпин вызывает Глебова в сборную России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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