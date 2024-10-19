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    • Экс-спартаковец Маркитесов предположил, как Соболева встретят на «Лукойл Арене»

    Экс-спартаковец Маркитесов предположил, как Соболева встретят на «Лукойл Арене»

    Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Маркитесов прокомментировал уход форварда Александра Соболева в «Зенит».

    «Переход Соболева в команду прямого конкурента, принципиального соперника для «Спартака» – не очень хорошо. Это ещe всe так обсуждалось в СМИ.

    Не очень красиво выглядело, но я не был внутри команды, не знаю, как всe происходило. Наверное, когда он приедет в Тушино с «Зенитом», болельщики «Спартака» встретят его «тепло». Посмотрим», – сказал Маркитесов.

    • Соболев куплен у «Спартака» летом за 10 миллионов евро.
    • 27-летний игрок провел 5 матчей за «Зенит» в РПЛ – 0 результативных действий.
    • Петербуржцы идут в РПЛ 1-ми.

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    Источник: «Чемпионат»

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