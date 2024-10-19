Экс-спартаковец Маркитесов предположил, как Соболева встретят на «Лукойл Арене»

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Маркитесов прокомментировал уход форварда Александра Соболева в «Зенит».

«Переход Соболева в команду прямого конкурента, принципиального соперника для «Спартака» – не очень хорошо. Это ещe всe так обсуждалось в СМИ.

Не очень красиво выглядело, но я не был внутри команды, не знаю, как всe происходило. Наверное, когда он приедет в Тушино с «Зенитом», болельщики «Спартака» встретят его «тепло». Посмотрим», – сказал Маркитесов.