Экс-спартаковец Маркитесов предположил, как Соболева встретят на «Лукойл Арене»

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Маркитесов прокомментировал уход форварда Александра Соболева в «Зенит».
«Переход Соболева в команду прямого конкурента, принципиального соперника для «Спартака» – не очень хорошо. Это ещe всe так обсуждалось в СМИ.
Не очень красиво выглядело, но я не был внутри команды, не знаю, как всe происходило. Наверное, когда он приедет в Тушино с «Зенитом», болельщики «Спартака» встретят его «тепло». Посмотрим», – сказал Маркитесов.
- Соболев куплен у «Спартака» летом за 10 миллионов евро.
- 27-летний игрок провел 5 матчей за «Зенит» в РПЛ – 0 результативных действий.
- Петербуржцы идут в РПЛ 1-ми.