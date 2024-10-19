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    Аршавин спрогнозировал конфликт в мировом футболе

    Андрей Аршавин считает, что перегруженность календаря приведет к конфликту клубов и национальных сборных.

    «Идет сейчас конфликт в разрезе сборная – клуб. Сборным остается все меньше времени для матчей. Игроки приезжают в свои команды, много времени занимают перелеты. На мой взгляд, назревает конфликт между сборными и клубами.

    Матчей становится все больше. Вероятно, в будущем игрокам вообще ограничат количество матчей в год. Иначе они работают на износ», – сказал Аршавин.

    • Несколько топ-футболистов угрожали ФИФА и УЕФА забастовками.
    • Есть призывы отменить клубный ЧМ, запланированный на лето 2025 года, с 32 командами.

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    Источник: «РБ Спорт»

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