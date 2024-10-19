Аршавин спрогнозировал конфликт в мировом футболе

Андрей Аршавин считает, что перегруженность календаря приведет к конфликту клубов и национальных сборных.

«Идет сейчас конфликт в разрезе сборная – клуб. Сборным остается все меньше времени для матчей. Игроки приезжают в свои команды, много времени занимают перелеты. На мой взгляд, назревает конфликт между сборными и клубами.

Матчей становится все больше. Вероятно, в будущем игрокам вообще ограничат количество матчей в год. Иначе они работают на износ», – сказал Аршавин.