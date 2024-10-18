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    Спартаковец Умяров назвал своих конкурентов в команде

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров заявил, что за место в стартовом составе с ним конкурируют три игрока.

    – Кого можно назвать твоим прямым конкурентом по позиции на текущий момент?

    – Пруцева, Литвинова. Изначально на этом месте на сборах действовал Мартинс. Конкуренция в центре у нас в любом случае большая.

    Конечно, я рад, что на данный момент тренер доверяет место в старте мне. Я привык к роли единственного опорника при двух «восьмерках», которые иногда даже вдвоем убегают вперед.

    Для схемы 4-3-3 это нормальная ситуация. Помимо меня, еще есть крайние защитники, которые всегда готовы подстраховать в центре.

    • 24-летний Умяров в «Спартаке» с 2019 года.
    • С тех пор хавбек провел 142 матча, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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    Источник: сайт «Спартака»

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