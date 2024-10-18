«Реал» может зимой выкупить звезду АПЛ

«Реал» приближается к трансферу правого защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.

В клубе АПЛ узнали, что их воспитанник не собирается продлевать контракт, истекающий следующим летом, поэтому готовы продать его уже в январе.

Неизвестно, будет ли «Реал» пытаться заполучить английского фулбека уже зимой. Это зависит от игры команды без травмированного Дани Карвахаля в ближайшие 2,5 месяца.