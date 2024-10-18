Мостовой ответил, готов ли он пройти стажировку в «Зените»

Александр Мостовой порассуждал о возможности постажироваться в «Зените» вместо «Спартака».

Ранее о таком варианте говорил Андрей Аршавин, занимающий пост заместителя генерального директора петербургского клуба по спортивному развитию.

– Стажировка в «Зените»? Посмотрим. Сейчас у меня задача восстановиться после произошедшего. Я в таком состоянии сейчас, что мне нельзя сильно напрягаться примерно полторы недели.

Так что буду думать, тем более, время есть. Мне сейчас уже не принципиально. Когда здоровье начинает шалить, уже ни о чем не думаешь – лишь бы боли прошли.

– Пошли бы в «Зенит, несмотря на спартаковское прошлое?

– Футбол везде одинаков – правила одни и те же, мяч круглый, ворота одинаковые по размеру. Поэтому что там, что тут – все одно и то же.

Может, у кого-то есть принципиальные моменты. Но я играл за «Спартак», когда «Зенит» даже в высшей лиге СССР не был. Я им один из первых голов в карьере забил. Так что для меня все нормально.