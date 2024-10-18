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    Мостовой ответил, готов ли он пройти стажировку в «Зените»

    Александр Мостовой порассуждал о возможности постажироваться в «Зените» вместо «Спартака».

    Ранее о таком варианте говорил Андрей Аршавин, занимающий пост заместителя генерального директора петербургского клуба по спортивному развитию.

    – Стажировка в «Зените»? Посмотрим. Сейчас у меня задача восстановиться после произошедшего. Я в таком состоянии сейчас, что мне нельзя сильно напрягаться примерно полторы недели.

    Так что буду думать, тем более, время есть. Мне сейчас уже не принципиально. Когда здоровье начинает шалить, уже ни о чем не думаешь – лишь бы боли прошли.

    Пошли бы в «Зенит, несмотря на спартаковское прошлое?

    – Футбол везде одинаков – правила одни и те же, мяч круглый, ворота одинаковые по размеру. Поэтому что там, что тут – все одно и то же.

    Может, у кого-то есть принципиальные моменты. Но я играл за «Спартак», когда «Зенит» даже в высшей лиге СССР не был. Я им один из первых голов в карьере забил. Так что для меня все нормально.

    • У Мостового по состоянию здоровья сорвалась стажировка в «Спартаке».
    • Экс-футболист перенес операцию по удалению камней из почек.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:28
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    Комментарии (6)
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    1729269682
    Да хватит уже...Просись к Лёне Слуцкому в "Шанхай Шенхуа",он в лидеры за два тура до окончания чемпионата вышел.Может,чему-нибудь толковому научишься!
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    timon2401
    1729270225
    одна из не многих адекватных мыслей от Александра..
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    Semenycch
    1729270329
    Диванных тренеров нам не надо!
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    Антибиотик
    1729270452
    Да как вы задолбали уже с этим сериалом! Журналюгам совсем не о чем написать.
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    ...уефан
    1729274199
    ...щебень сгрузил, философом стал). Давай здоровья набирайся!...
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    Январь 59
    1729276088
    Футбол везде одинаковый, мяч круглый , ворота одинаковые по размеру. А в Краснодар к Мусаеву слабо на стажировку?
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