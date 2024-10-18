Аршавин высказался о возможной стажировке Мостового в «Зените»

Зенитовский функционер Андрей Аршавин не против, чтобы Александр Мостовой прошел стажировку в петербургском клубе.

– Есть ли вероятность, что мы увидим Мостового на стажировке в «Зените»?

– Если он попросит, вряд ли ему кто-то откажет. Он в хороших отношениях с Александром Ивановичем Медведевым, я не вижу проблем для этого.

– Мостовой может что-то дать команде?

– Вообще на стажировке человек должен принимать, а не давать. В тренерском штабе «Зенита» уже есть не менее авторитетные футболисты.

– Он же тоже авторитетный человек.

– Мы не просто так называем его «Царь». Здесь даже нет сомнений.