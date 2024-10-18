Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Аршавин высказался о возможной стажировке Мостового в «Зените»

    Аршавин высказался о возможной стажировке Мостового в «Зените»

    Зенитовский функционер Андрей Аршавин не против, чтобы Александр Мостовой прошел стажировку в петербургском клубе.

    – Есть ли вероятность, что мы увидим Мостового на стажировке в «Зените»?

    – Если он попросит, вряд ли ему кто-то откажет. Он в хороших отношениях с Александром Ивановичем Медведевым, я не вижу проблем для этого.

    – Мостовой может что-то дать команде?

    – Вообще на стажировке человек должен принимать, а не давать. В тренерском штабе «Зенита» уже есть не менее авторитетные футболисты.

    – Он же тоже авторитетный человек.

    – Мы не просто так называем его «Царь». Здесь даже нет сомнений.

    • У Мостового по состоянию здоровья сорвалась стажировка в «Спартаке».
    • Он получает тренерскую лицензию в РФС.
    • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.

    Новости по теме
    Мостовой определил фаворита в матче «Спартак» – «Краснодар» 7
    Мостовой дал совет Черчесову на фоне скандала 7
    Мостовой прокомментировал планирующийся визит Гвардиолы в Россию 7
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:49
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    The only one
    1729241814
    Мостовой: " Аршавин назвал меня любимым царем!!!"
    Ответить
    fakeid
    1729243225
    изыди, сотона!
    Ответить
    sochi-2013
    1729244893
    "Когда кто-то хорошо сыграл, то испанцы всех русских называли Царь. Меня тоже называли Царём? Когда я был лучшим в какой-то игре и здорово сыграл, то да", — сказал Карпин
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 