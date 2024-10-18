Пятибратов: «Факел» отобрал у «Спартака» статус народной команды»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов считает свою команду народной.
– Все привыкли, что в России народная команда – «Спартак». Можно ли сказать, что «Факел» этот статус отобрал?
– Не хочу говорить ничего против остальных клубов, но для меня – да. Это моя точка зрения и точка зрения наших болельщиков.
Апофеозом для меня стал наш товарищеский матч против «Торпедо-БелАЗ», когда пришел полный стадион.
Вы можете представить, чтобы на товарищеский матч пришли восемь тысяч человек? Я такого никогда не видел.
Для Воронежа, области и всей России «Факел» – народная команда.
- «Факел» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.
- Пятибратов вернулся в команду в августе.
- «Спартак» занимает 6-е место.