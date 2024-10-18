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    • Пятибратов: «Факел» отобрал у «Спартака» статус народной команды»

    Пятибратов: «Факел» отобрал у «Спартака» статус народной команды»

    Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов считает свою команду народной.

    – Все привыкли, что в России народная команда – «Спартак». Можно ли сказать, что «Факел» этот статус отобрал?

    – Не хочу говорить ничего против остальных клубов, но для меня – да. Это моя точка зрения и точка зрения наших болельщиков.

    Апофеозом для меня стал наш товарищеский матч против «Торпедо-БелАЗ», когда пришел полный стадион.

    Вы можете представить, чтобы на товарищеский матч пришли восемь тысяч человек? Я такого никогда не видел.

    Для Воронежа, области и всей России «Факел» – народная команда.

    • «Факел» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.
    • Пятибратов вернулся в команду в августе.
    • «Спартак» занимает 6-е место.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (8)
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    Интерес
    1729242541
    "Народной"..."антинародный"...Хватит смешить курей в наше время. Как сказал некогда один персонаж,по иному поводу :"Всякие дурачки именуют себя политологами.А они-политОлухи".Так и тут,примерно. "Призрачно всё в этом мире бушующем...есть только миг,ослепительный миг".
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    Цугундeр
    1729242736
    Если слово "народность" определяется неадекватным пи.*дежом... Тогда- да. "Наглецы из Воронежа" давно стали ущербными хамами , трясущимися за место в ущербной лиге... Любыми путями. "Да что ж такое?! Были же люди как люди и вдруг все сразу стали кретины!"(С)
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    The only one
    1729243019
    Детсат. А что не может быть две, три и более народных команд?
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    fakeid
    1729243052
    факел на товарняки собирает столько же, сколько хрюканы на оф.матчи. ПОЗОР! https://bombardir.ru/news/565042
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    fakeid
    1729243111
    очень стыдно за спартаг!
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    Ziklop
    1729243139
    очки набирай на поле, а не лайки в медиа-шоу...
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    Азбука
    1729244075
    Не хочу выяснять, кто в РФС более народный. Однако замечу, что антинародный Зенит на последнем товарняке собрал 17 822 зрителя.
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    NewLife
    1729244489
    Да будь ты хоть шести или семибратов тебе должно быть стыдно спорить с народом при помощи газпром тв)
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