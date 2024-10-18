Пятибратов: «Факел» отобрал у «Спартака» статус народной команды»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов считает свою команду народной.

– Все привыкли, что в России народная команда – «Спартак». Можно ли сказать, что «Факел» этот статус отобрал?

– Не хочу говорить ничего против остальных клубов, но для меня – да. Это моя точка зрения и точка зрения наших болельщиков.

Апофеозом для меня стал наш товарищеский матч против «Торпедо-БелАЗ», когда пришел полный стадион.

Вы можете представить, чтобы на товарищеский матч пришли восемь тысяч человек? Я такого никогда не видел.

Для Воронежа, области и всей России «Факел» – народная команда.