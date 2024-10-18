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    Глебов прокомментировал возможный трансфер в «Спартак»

    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался об интересе «Спартака».

    • Москвичи интересуются Глебовым с 2021 года.

    – Ты признавался, что общался с Карпиным по поводу возможного перехода в «Спартак». Что Валерий Георгиевич тебе посоветовал?

    – Не было такого, чтобы он мне прямо советовал уходить или оставаться. У тренера такая позиция: он не хочет лишаться меня как хорошего игрока, но если поступит устраивающее клуб предложение, то как бывший футболист и нынешний тренер он мне посоветовал переходить.

    – Тебя уже не первый год отправляют в «Спартак». Наверное, этот трансфер когда-то случится? Как думаешь, как отнесутся к этому болельщики «Ростова?

    – Мне тяжело говорить на этот счет. Я капитан «Ростова», точно не мое дело – оценивать, как люди отнесутся к этому. Наверное, они должны понимать... Конечно, в игре каждого футболиста бывают недочеты – всегда можно что-то улучшить. Но в плане отношения к делу... Я никогда не давал себе расслабиться на тренировках и в играх, всегда старался держать планку и быть преданным своему делу. Тема этого перехода очень интересная, на самом-то деле.

    • 24-летний Глебов в «Ростове» с 2019 года.
    • Игрок стоит 8 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    ПалкоВводецъ (returned)
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    Глебов пока в своём уме, чтобы не вляпаться в свинарню и не попасть на понижение классом. Гыгыгы
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