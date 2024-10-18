Глебов прокомментировал возможный трансфер в «Спартак»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался об интересе «Спартака».

Москвичи интересуются Глебовым с 2021 года.

– Ты признавался, что общался с Карпиным по поводу возможного перехода в «Спартак». Что Валерий Георгиевич тебе посоветовал?

– Не было такого, чтобы он мне прямо советовал уходить или оставаться. У тренера такая позиция: он не хочет лишаться меня как хорошего игрока, но если поступит устраивающее клуб предложение, то как бывший футболист и нынешний тренер он мне посоветовал переходить.

– Тебя уже не первый год отправляют в «Спартак». Наверное, этот трансфер когда-то случится? Как думаешь, как отнесутся к этому болельщики «Ростова?

– Мне тяжело говорить на этот счет. Я капитан «Ростова», точно не мое дело – оценивать, как люди отнесутся к этому. Наверное, они должны понимать... Конечно, в игре каждого футболиста бывают недочеты – всегда можно что-то улучшить. Но в плане отношения к делу... Я никогда не давал себе расслабиться на тренировках и в играх, всегда старался держать планку и быть преданным своему делу. Тема этого перехода очень интересная, на самом-то деле.