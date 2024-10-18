Аршавин: «Матч ТВ» по уровню футбольной экспертизы не отстает от Англии»

Эксперт «Матч ТВ» Андрей Аршавин оценил уровень канала в плане освещения футбола.

– Мы догнали тех же англичан в качестве трансляций?

– Если говорить об экспертизе и (уровне) экспертов, то мы не уступаем. Возможно, «Матч ТВ» стоит добавить технологическое освещение. В остальном различия между зарубежными каналами и «Матч ТВ» минимальные.