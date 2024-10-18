Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Аршавин: «Матч ТВ» по уровню футбольной экспертизы не отстает от Англии»

    Аршавин: «Матч ТВ» по уровню футбольной экспертизы не отстает от Англии»

    Эксперт «Матч ТВ» Андрей Аршавин оценил уровень канала в плане освещения футбола.

    – Мы догнали тех же англичан в качестве трансляций?

    – Если говорить об экспертизе и (уровне) экспертов, то мы не уступаем. Возможно, «Матч ТВ» стоит добавить технологическое освещение. В остальном различия между зарубежными каналами и «Матч ТВ» минимальные.

    • «Матч ТВ» запущен в 2015 году по поручению президента Владимира Путина.
    • Холдинг эксклюзивно транслирует РПЛ.
    • С этого сезона «Матч ТВ» не транслирует еврокубки – права на них отошли Okko.

    Новости по теме
    Аршавин ответил, будут ли фанаты «Зенита» оскорблять Соболева после его 2+2 против «Войводины» 1
    Аршавин одним словом охарактеризовал работу Дюкова в РФС 5
    Аршавин прокомментировал скандал вокруг Черчесова в Казахстане 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:23
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    The only one
    1729233514
    ну да- ты же там. надо хвалить это пустое место.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 