Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Аршавин ответил, будут ли фанаты «Зенита» оскорблять Соболева после его 2+2 против «Войводины»

    Аршавин ответил, будут ли фанаты «Зенита» оскорблять Соболева после его 2+2 против «Войводины»

    Зенитовский функционер Андрей Аршавин дал прогноз на дальнейшие отношения форварда команды Александра Соболева с фанатами.

    • В последнем матче против «Войводины» Соболев оформил 2+2.

    – Соболев выдал 2+2. Как вам?

    – Я эти товарищеские матчи вообще не считаю.

    – Таким путем можно приобрести лояльность болельщиков?

    – Глобально я думаю, что все равно ничего не изменится. Но будет проще, если будет забивать.

    – То есть вам кажется, что до конца своих дней в «Зените» Соболев все равно будет слышать что-то с трибуны?

    – Думаю, что, скорее всего, да.

    • Соболев куплен летом у «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • В 18:00 мск «Зенит» начнет матч 12-го тура РПЛ против «Акрона».

    Новости по теме
    Орлов изменил мнение насчет Соболева 13
    Чистяков ответил, как Соболева приняли в «Зените» 8
    Экс-тренер «Зенита»: «Соболев никогда не станет лучшим бомбардиром РПЛ» 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:46
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 