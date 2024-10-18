Аршавин ответил, будут ли фанаты «Зенита» оскорблять Соболева после его 2+2 против «Войводины»

Зенитовский функционер Андрей Аршавин дал прогноз на дальнейшие отношения форварда команды Александра Соболева с фанатами.

В последнем матче против «Войводины» Соболев оформил 2+2.

– Соболев выдал 2+2. Как вам?

– Я эти товарищеские матчи вообще не считаю.

– Таким путем можно приобрести лояльность болельщиков?

– Глобально я думаю, что все равно ничего не изменится. Но будет проще, если будет забивать.

– То есть вам кажется, что до конца своих дней в «Зените» Соболев все равно будет слышать что-то с трибуны?

– Думаю, что, скорее всего, да.