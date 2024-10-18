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    Глебов назвал самый популярный клуб в России

    Капитан «Ростова» Данил Глебов ответил, какой российский клуб популярнее – «Спартак» или «Зенит».

    – Самый популярный клуб России?

    – «Зенит» и «Спартак».

    – А если выбирать между ними?

    – Не знаю, правда или нет, но, как мне кажется, на «Спартак» ходят везде, где бы он ни играл. Значит, «Спартак».

    – А самый популярный клуб на юге России?

    – «Ростов»! По накалу у нас с «Краснодаром» всегда очень интересные игры. В прошлом сезоне вели 2:0 и проиграли 2:3. Для футбольного болельщика, который не болеет ни за одну из команд, классно получилось.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1729205223
    пусть так, лучше с хряками не спорить на этот счёт, а то извизжатся) вспоминается мне коммент из ютуба после 7:1, там кто-то написал: всех болельщиков спартака давно нужно канонизировать как великомученников. пусть ходят и смотрят на позоры, гы-гы!
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