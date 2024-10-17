Аршавин одним словом охарактеризовал работу Дюкова в РФС

Андрей Аршавин оценил деятельность Александра Дюкова на посту президента РФС.
– В скором времени будут выборы президента РФС. Нынешний глава хорошо справляется со своими обязанностями?
– Великолепно.
– Вы считаете, что его переизбрание – это формальность?
– Пока вы не задали вопрос, я даже не знал, что это будет.
– А себя считаете хорошим кандидатом в президенты РФС?
– Нужно серьезно обдумать, с чем бы я туда пошел. Сейчас это неактуально.
– Вы будете над этим думать?
– Пока я не знаю.
- Дюков руководит РФС с февраля 2019 года.
- Он входит в исполком УЕФА.
- Ранее Дюков был президентом «Зенита», где работает Аршавин.