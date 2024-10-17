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    Аршавин одним словом охарактеризовал работу Дюкова в РФС

    Андрей Аршавин оценил деятельность Александра Дюкова на посту президента РФС.

    – В скором времени будут выборы президента РФС. Нынешний глава хорошо справляется со своими обязанностями?

    Великолепно.

    – Вы считаете, что его переизбрание – это формальность?

    – Пока вы не задали вопрос, я даже не знал, что это будет.

    – А себя считаете хорошим кандидатом в президенты РФС?

    – Нужно серьезно обдумать, с чем бы я туда пошел. Сейчас это неактуально.

    – Вы будете над этим думать?

    – Пока я не знаю.

    • Дюков руководит РФС с февраля 2019 года.
    • Он входит в исполком УЕФА.
    • Ранее Дюков был президентом «Зенита», где работает Аршавин.

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    Источник: Sport24

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    17.10.2024 23:11
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    Комментарии (1)
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    BRO_football
    1729198125
    И это слово "Позор!", а не "Великолепно"
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