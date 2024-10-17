Аршавин одним словом охарактеризовал работу Дюкова в РФС

Андрей Аршавин оценил деятельность Александра Дюкова на посту президента РФС.

– В скором времени будут выборы президента РФС. Нынешний глава хорошо справляется со своими обязанностями?

– Великолепно.

– Вы считаете, что его переизбрание – это формальность?

– Пока вы не задали вопрос, я даже не знал, что это будет.

– А себя считаете хорошим кандидатом в президенты РФС?

– Нужно серьезно обдумать, с чем бы я туда пошел. Сейчас это неактуально.

– Вы будете над этим думать?

– Пока я не знаю.