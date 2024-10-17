Губернатор прокомментировал сохранение Осинькина в «Крыльях Советов»

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, рассказал о вмешательстве в жизнедеятельность «Крыльев Советов».

– Прошла встреча с «Крыльями Советов». Как это было?

– Говорили о насущном. В первую очередь о том, что у клуба есть цель, которую нужно выполнять. Цель у нас серьезная – попадание в восьмерку сильнейших команд. Такая цель была поставлена перед началом сезона. Вместе с тренером, командой проанализировали игру, результаты. Определили, что хотим видеть от команды. Расписали зоны ответственности.

Любой учредитель профессионального клуба всегда внимательно анализирует, как играет команда. Такие решения, достаточно основательные, как писали различные блогеры, принимаются по результатом. Результат – конец сезона, как команда играет, как работает тренерский штаб. Поэтому здесь все преждевременно.

– Вызвало резонанс поведение кандидата на пост главного тренера «Крыльев Советов» Сергея Игнашевича, который пришел на матч против «Локомотива». Кто-то вам предлагал его кандидатуру?

– Я очень непродолжительное время работаю в Самарской области. «Крылья Советов» – один из важнейших для нас спортивных направлений. Наша любимая команда. Есть много мнений, которые распространяют в сети. Но моя задача – смотреть на результаты и после этого с точки зрения правительства принимать решения. Не обращаем внимания на слухи. Мы работаем.