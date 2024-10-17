«Спартак» был близок к покупке чемпиона мира-2022

«Спартак» в январе 2021 года был близок к трансферу полузащитника сборной Аргентины Алексиса Мак Аллистера, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В тот период в московском клубе работал спортивный директор Дмитрий Попов. По словам источника, Мак Аллистер, выступавший тогда за «Брайтон», был готов к переходу, но сделка сорвалась, поскольку «Спартак» не смог договориться с английским клубом.
- В 2022 году Мак Аллистер выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины, а летом 2023-го перешeл из «Брайтона» в «Ливерпуль» за 42 миллиона евро.
- Действующий контракт аргентинского хавбека с мерсисайдским клубом рассчитан до лета 2028 года.
- Сейчас Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 75 миллионов евро.
- В январе 2021 года Transfermarkt оценивал Мак Аллистера в 11 миллионов евро.