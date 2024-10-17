«Спартак» был близок к покупке чемпиона мира-2022

«Спартак» в январе 2021 года был близок к трансферу полузащитника сборной Аргентины Алексиса Мак Аллистера, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В тот период в московском клубе работал спортивный директор Дмитрий Попов. По словам источника, Мак Аллистер, выступавший тогда за «Брайтон», был готов к переходу, но сделка сорвалась, поскольку «Спартак» не смог договориться с английским клубом.