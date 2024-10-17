Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    «Спартак» был близок к покупке чемпиона мира-2022

    «Спартак» в январе 2021 года был близок к трансферу полузащитника сборной Аргентины Алексиса Мак Аллистера, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    В тот период в московском клубе работал спортивный директор Дмитрий Попов. По словам источника, Мак Аллистер, выступавший тогда за «Брайтон», был готов к переходу, но сделка сорвалась, поскольку «Спартак» не смог договориться с английским клубом.

    • В 2022 году Мак Аллистер выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины, а летом 2023-го перешeл из «Брайтона» в «Ливерпуль» за 42 миллиона евро.
    • Действующий контракт аргентинского хавбека с мерсисайдским клубом рассчитан до лета 2028 года.
    • Сейчас Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 75 миллионов евро.
    • В январе 2021 года Transfermarkt оценивал Мак Аллистера в 11 миллионов евро.

    Новости по теме
    «Спартак» не станет подписывать Кордобу зимой 6
    В «Фейеноорде» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Хименесу
    Спортивный директор «Спартака» удивился числу отказов иностранных игроков ехать в Россию 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:06
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    =Cпартак=
    1729157300
    щас цена больно космическая у него
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 