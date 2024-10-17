Полузащитник «Динамо Мх» Гаджиев высказался о Fan ID: «Пока одни неудобства»

Полузащитник «Динамо Мх» Абакар Гаджиев оценил результаты введенияя Fan ID в России.

«Это чуть напрягает. Когда кому-то из родных нужны билеты, всe время возникают какие-то непонятки. У кого-то нет Fan ID и нужно ждать, пока оформит. Без Fan ID было проще: билеты на руках, принeс домой, их забрали.

Пока одни неудобства из-за Fan ID, плюсов не увидел. Меньше болельщиков ходят на матчи, атмосфера совсем другая. Хотя понимаю, что это всe сделано для безопасности», – сказал Гаджиев.