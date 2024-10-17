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    • Полузащитник «Динамо Мх» Гаджиев высказался о Fan ID: «Пока одни неудобства»

    Полузащитник «Динамо Мх» Гаджиев высказался о Fan ID: «Пока одни неудобства»

    Полузащитник «Динамо Мх» Абакар Гаджиев оценил результаты введенияя Fan ID в России.

    «Это чуть напрягает. Когда кому-то из родных нужны билеты, всe время возникают какие-то непонятки. У кого-то нет Fan ID и нужно ждать, пока оформит. Без Fan ID было проще: билеты на руках, принeс домой, их забрали.

    Пока одни неудобства из-за Fan ID, плюсов не увидел. Меньше болельщиков ходят на матчи, атмосфера совсем другая. Хотя понимаю, что это всe сделано для безопасности», – сказал Гаджиев.

    • Закон о введении системы Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года.
    • Со второй половины сезона-2022/23 паспорта болельщиков обязательны для посещения стадионов всех команд на матчах РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    Борис34684
    1729156613
    Фан не ходи он такой. Ведь его внедряли для сбора биометрии у народа, но ни все этого хотят.
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