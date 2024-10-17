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    • Раскрыты подробности поездки Мбаппе в Стокгольм: у него был секс с девушкой в отеле

    Раскрыты подробности поездки Мбаппе в Стокгольм: у него был секс с девушкой в отеле

    Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе приехал в Стокгольм во время октябрьской паузы на игры сборных по инициативе защитника «Байера» Норди Мукиэле, сообщает Le Parisien. Игроки ранее вместе выступали в «ПСЖ».

    В столице Швеции нападающий «Реала» встретился с Марко Д., организатором мероприятий. Так была организована вечеринка, на которую среди прочих были приглашены молодые девушки.

    Мбаппе познакомился с одной из них, вместе с ней покинул ночной клуб и направился в отель Bank Hotel. На следующий день они обменялись сообщениями, из которых становится ясно, что у пары был секс по обоюдному согласию.

    В то же время ничего не подтверждает, что девушка, с которой Мбаппе провел ночь, и заявительница по делу об изнасиловании – одно лицо. Le Parisien допускает, что француз в ходе ночи мог пересечься и с другой женщиной.

    • Полиция начала расследование по факту заявления об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию фэйком.
    • Шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока «Реала». Однако вскоре появилась информация, что женщина, заявившая об изнасиловании, назвала Мбаппе виновником случившегося.

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    Источник: Le Parisien

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    Сегодня, 10:02
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    Заговор масонов, свободу Килиану Мбаппе!
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