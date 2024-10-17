Раскрыты подробности поездки Мбаппе в Стокгольм: у него был секс с девушкой в отеле

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе приехал в Стокгольм во время октябрьской паузы на игры сборных по инициативе защитника «Байера» Норди Мукиэле, сообщает Le Parisien. Игроки ранее вместе выступали в «ПСЖ».

В столице Швеции нападающий «Реала» встретился с Марко Д., организатором мероприятий. Так была организована вечеринка, на которую среди прочих были приглашены молодые девушки.

Мбаппе познакомился с одной из них, вместе с ней покинул ночной клуб и направился в отель Bank Hotel. На следующий день они обменялись сообщениями, из которых становится ясно, что у пары был секс по обоюдному согласию.

В то же время ничего не подтверждает, что девушка, с которой Мбаппе провел ночь, и заявительница по делу об изнасиловании – одно лицо. Le Parisien допускает, что француз в ходе ночи мог пересечься и с другой женщиной.