Раскрыты подробности поездки Мбаппе в Стокгольм: у него был секс с девушкой в отеле

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе приехал в Стокгольм во время октябрьской паузы на игры сборных по инициативе защитника «Байера» Норди Мукиэле, сообщает Le Parisien. Игроки ранее вместе выступали в «ПСЖ».
В столице Швеции нападающий «Реала» встретился с Марко Д., организатором мероприятий. Так была организована вечеринка, на которую среди прочих были приглашены молодые девушки.
Мбаппе познакомился с одной из них, вместе с ней покинул ночной клуб и направился в отель Bank Hotel. На следующий день они обменялись сообщениями, из которых становится ясно, что у пары был секс по обоюдному согласию.
В то же время ничего не подтверждает, что девушка, с которой Мбаппе провел ночь, и заявительница по делу об изнасиловании – одно лицо. Le Parisien допускает, что француз в ходе ночи мог пересечься и с другой женщиной.
- Полиция начала расследование по факту заявления об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию фэйком.
- Шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока «Реала». Однако вскоре появилась информация, что женщина, заявившая об изнасиловании, назвала Мбаппе виновником случившегося.