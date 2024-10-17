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    • Гаджиев высказался о неприличном жесте в адрес болельщиков «Факела»

    Гаджиев высказался о неприличном жесте в адрес болельщиков «Факела»

    Полузащитник махачкалинского «Динамо» Абакар Гаджиев прокомментировал инцидент, случишвшийся в Воронеже во время матча с «Факелом» (1:1) в 11-м туре РПЛ. Он показал средний палец трибунам.

    «Весь матч с Калининым из «Факела» играли жeстко друг против друга. С его стороны звучали матерные и провокационные высказывания. Я пытался не обращать внимания, но в начале второго тайма обстановка накалилась. Я получил жeлтую карточку, мы пропустили гол. Я был так расстроен, что дал волю эмоциям.

    Когда уходил на замену, Калинин стал в спину кричать: «Куда ты уходишь?», а сам смотрит на меня и улыбается. Я и поднял указательный палец, имея в виду: «Подожди, мы ещe увидимся». Но тут с трибун понеслось: «Засунь этот палец себе в задницу» и разные другие высказывания. Я не сдержался и показал им неприличный жест», – сказал Гаджиев.

    • Скандальный эпизод произошел на 66-й минуте, когда хавбек уходил на замену.
    • КДК оштрафовал Гаджиева на 250 тысяч рублей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    subbotaspartak
    1729144827
    Надо было на трибуну и в рыло... ишь - разболтались там!
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