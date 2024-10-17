Гаджиев высказался о неприличном жесте в адрес болельщиков «Факела»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Абакар Гаджиев прокомментировал инцидент, случишвшийся в Воронеже во время матча с «Факелом» (1:1) в 11-м туре РПЛ. Он показал средний палец трибунам.

«Весь матч с Калининым из «Факела» играли жeстко друг против друга. С его стороны звучали матерные и провокационные высказывания. Я пытался не обращать внимания, но в начале второго тайма обстановка накалилась. Я получил жeлтую карточку, мы пропустили гол. Я был так расстроен, что дал волю эмоциям.

Когда уходил на замену, Калинин стал в спину кричать: «Куда ты уходишь?», а сам смотрит на меня и улыбается. Я и поднял указательный палец, имея в виду: «Подожди, мы ещe увидимся». Но тут с трибун понеслось: «Засунь этот палец себе в задницу» и разные другие высказывания. Я не сдержался и показал им неприличный жест», – сказал Гаджиев.