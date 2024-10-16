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    • Кузьмичев объяснил, почему Барко выбрал «Спартак», а не «Зенит»

    Кузьмичев объяснил, почему Барко выбрал «Спартак», а не «Зенит»

    Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичeв отреагировал на новость, что «Зенит» прошедшим летом пытался перехватить Эсекьеля Барко у московского клуба.

    – Вышел инсайд, согласно которому спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал увeл Эсекьеля Барко у «Зенита». Как думаете, за счeт чего возможно легионера увести у «Зенита», кроме как «перебить» предложение, дать банально больше денег? На ваш взгляд, вообще это имело место быть? Если бы «Зенит» хотел Барко реально, уступил бы он «Спартаку»?

    – Мне сложно ответить. Могу предположить, что наверняка при всех прочих равных и том, что «Спартак» не мог предложить игроку лучших условий, чем питерский клуб, я думаю, важно, что тренером «Спартака» был Деян Станкович.

    Скорее всего, это «перевесило» при принятии решения Барко в пользу «Спартака». При всем уважении к Сергею Богдановичу. Станкович сильнее тренер.

    • «Спартак» купил Барко у «Ривер Плейта» за 14 млн евро.
    • Аргентинский атакующий полузащитник забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 13 матчах за новую команду.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (1)
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    TIMOTHY
    1729111856
    И станок и Семак оба тренеришки! Только Семак выиграл 6 чемпионств а станок доволен серединой таблицы! Даже старые хряки отмечают что в игре спама ничего не поменялось,играли как попало и при других клоунах типа тедески абаскалях что и сейчас! Судьи подсуживают спаму и мячи на фарте влетают! Фарт кончится и всё
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