Кузьмичев объяснил, почему Барко выбрал «Спартак», а не «Зенит»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичeв отреагировал на новость, что «Зенит» прошедшим летом пытался перехватить Эсекьеля Барко у московского клуба.

– Вышел инсайд, согласно которому спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал увeл Эсекьеля Барко у «Зенита». Как думаете, за счeт чего возможно легионера увести у «Зенита», кроме как «перебить» предложение, дать банально больше денег? На ваш взгляд, вообще это имело место быть? Если бы «Зенит» хотел Барко реально, уступил бы он «Спартаку»?

– Мне сложно ответить. Могу предположить, что наверняка при всех прочих равных и том, что «Спартак» не мог предложить игроку лучших условий, чем питерский клуб, я думаю, важно, что тренером «Спартака» был Деян Станкович.

Скорее всего, это «перевесило» при принятии решения Барко в пользу «Спартака». При всем уважении к Сергею Богдановичу. Станкович сильнее тренер.