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    Заявление «Бенфики» о возможных санкциях против клуба

    «Бенфика» отреагировала на обвинения в свой адрес.

    • Лиссабонскому клубу грозит отстранение от соревнований на срок до 3 лет.
    • Их обвиняют в коррупции и налоговом мошенничестве.
    • «Бенфика» – 38-кратный чемпион Португалии и самый титулованный клуб страны.

    «Бенфика» совместно с адвокатами намерена детально проанализировать обвинительное заключение, которое возлагает на клуб ответственность за предполагаемые действия, приписываемые ее бывшему президенту и бывшему советнику.

    «Бенфика» будет защищать себя от всех необоснованных обвинений, а также от всего, что затрагивает или может затронуть права и интересы клуба», – говорится в заявлении.

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    Источник: сайт «Бенфики»

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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1729107081
    бенфига, наверное, самые успешные перекупы в истории футбола, денег куры не клюют - и вдруг зажопили налоги какие-то. максимально странно всё это со стороны обывателя)
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