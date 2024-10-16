Заявление «Бенфики» о возможных санкциях против клуба

«Бенфика» отреагировала на обвинения в свой адрес.

Лиссабонскому клубу грозит отстранение от соревнований на срок до 3 лет.

Их обвиняют в коррупции и налоговом мошенничестве.

«Бенфика» – 38-кратный чемпион Португалии и самый титулованный клуб страны.

«Бенфика» совместно с адвокатами намерена детально проанализировать обвинительное заключение, которое возлагает на клуб ответственность за предполагаемые действия, приписываемые ее бывшему президенту и бывшему советнику.

«Бенфика» будет защищать себя от всех необоснованных обвинений, а также от всего, что затрагивает или может затронуть права и интересы клуба», – говорится в заявлении.