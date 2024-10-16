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    • Агент Селюк одним словом охарактеризовал идею пригласить «Бенфику» в РПЛ

    Агент Селюк одним словом охарактеризовал идею пригласить «Бенфику» в РПЛ

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал проблемы «Бенфики».

    • Лиссабонскому клубу грозит отстранение от соревнований на срок до 3 лет.
    • Их обвиняют в коррупции и налоговом мошенничестве.
    • «Бенфика» – 38-кратный чемпион Португалии и самый титулованный клуб страны.

    «Португальцы вообще славятся тем, что они любители разных комбинаций, если ещe где-то что-то плохо лежит.

    «Бенфику» могут отправить в низшую лигу. Если бы я был руководителем Федерации и видел сплошные нарушения, то я бы отправлял в низшую лигу в назидание другим.

    Да и другие клубы должны на этом настаивать. Почему одним можно, а другим нельзя?

    Позвать после отстранения «Бенфику» в РПЛ? Это уже глупость. Если их понизят, то они уберут из клуба всех жуликов, и не удивлюсь, если они окажутся в одном месте с какими-нибудь спортивными директорами из России (смеeтся)», – заявил Селюк.

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    Источник: Legalbet

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